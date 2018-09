Wetterdienst warnt vor Unwetter auf Mallorca

In diesen Gebieten hat Aemet die Warnstufe ausgegeben.

Es wird ungemütlich auf Mallorca. Der spanische Wetterdienst hat die Warnstufe Gelb für Mittwoch (5.9.) und Donnerstag ausgegeben. Gewarnt wird vor Regen, Gewitter und Hagel.

Einige Touristen haben wohl schon den Wetterumbruch geahnt und dem Strandbesuch einen Stadtbummel vorgezogen. Bereits am Mittwochvormittag bildete sich an der Einfahrt zum Parkhaus am Parc de la Mar eine lange Autoschlange.

In den Mittagsstunden ist es noch sonnig. Bis zum Abend sollen aber immer wieder graue Wolken über die Insel ziehen, die für Regen und Gewitter sorgen können. Mittwoch gilt die Warnstufe von 12 bis 19 Uhr für den Westen, Norden und die Inselmitte. Die Wahrscheinlichkeit des Unwetters beziffert der Wetterdienst jedoch auf lediglich 10 bis 40 Prozent.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 32 Grad in Sa Pobla, 31 Grad in Palma de Mallorca. Nachts kühlt es auf 22 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Donnerstag startet neblig. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Von 12 bis 20 Uhr warnt Aemet erneut im Westen, Norden und der Inselmitte. Wieder beträgt die Wahrscheinlichkeit 10 bis 40 Prozent. Die Temperaturen sinken etwas im Vergleich zum Vortag.

Die Aussichten auf das Wochenende sind nicht sonderlich rosig. Es soll regnerisch werden. /rp