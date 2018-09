Betrunkener fliegt doppelt: erst beim Pinkeln vom Balkon, dann aus dem Hotel

So hatte sich ein junger Brite seinen Urlaub auf Mallorca wohl nicht vorgestellt. Nachdem er beim Urinieren vom Balkon seines Hotels in Magaluf das Gleichgewicht verloren hatte und aus dem zweiten Stock in die Tiefe stürzte, wurde er zunächst leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht und behandelt.

Die Verletzungen bewahren ihn aber nicht davor, nun auch die finanziellen Konsequenzen für sein flegelhaftes Verhalten zu tragen. Zunächst brummte ihm die Ortspolizei einen Strafzettel über 600 Euro wegen "balconing" auf. Kurz darauf bat ihn die Leitung des Hotels Lively, die Koffer zu packen. Pinkeln vom Balkon werde nicht geduldet. Der 20-Jährige erhielt Hausverbot. /tg

Hintergrund: Krisentreffen - So will Mallorca 'balconing' verhindern