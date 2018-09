Holländer an der Playa de Palma wegen Verkaufs von Lachgas festgenommen

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben den Besitzer eines Lokals an der Playa de Palma festgenommen, der Lachgas an Urlauber verkauft haben soll. Ermittelt werde gegen den Niederländer wegen Verstoßes gegen Gesundheitsauflagen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (6.9.).

Vorausgegangen war eine Inspektion in dem Freizeitlokal am 17. August. Dabei wurden Patronen mit Distickstoffmonoxid beschlagnahmt, die für 5 Euro als Lachgas verkauft worden seien, sowie Luftballons, mit deren Hilfe die Gäste das Gas einatmeten, heißt es.

Da der Verkauf offenbar auch nach der Inspektion weiterging, statteten die Beamten dem Lokal am 1. September einen weiteren Besuch ab, am Donnerstag (5.9.) folgte dann die vorübergehende Festnahme des 35-Jährigen.

Die Polizei verweist darauf, dass der Verkauf und Vertrieb von Lachgas auf den Balearen laut einer Verordnung des Landesgesundheitsministeriums von 2013 verboten ist. In Folge der Inhalation könne es zu Atemstillstand kommen, der sogar tödliche Folgen haben könne. /ff