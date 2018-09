Can Pastilla klagt über illegalen Parkplatz für Mietwagen

Rund 400 Mietwagen werden anscheinend illegal auf einem Sportplatz in Can Pastilla auf Mallorca abgestellt. Das zumindest zeigten die Anwohner des Carrer Norai Ecke Carrer Àncora dicht an der Playa de Palma an. Seit die Ortspolizei vermehrt kontrolliere, ob die Autoverleiher ihren Fuhrpark verbotenerweise auf der Straße abstellen, stehen hunderte der Autos auf einem leeren 7.000-Quadratmeter Grundstück geparkt, das dafür nicht gedacht ist, so die Anwohner.

Die Anwohner ärgern sich nicht nur über die Dreistigkeit der Autovermieter, sondern auch über Staub und Lärm durch den provisorisch okkupierten Parkplatz. Das Rathaus Palma de Mallorca bestätigte auf Anfrage den Eingang der Beschwerde, konnte aber vorerst nichts zum Status de Parkplatzes sagen. /tg