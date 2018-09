Nach dem Donnerwetter kommt das Strandwetter

Braut sich das was zusammen?

Braut sich das was zusammen? Foto: MZ-Livecam Palma

Blitz und Donner auf Mallorca. Auf der Insel gilt am Freitag (7.9.) Warnstufe Gelb wegen Gewitter und möglichem Starkregen. Für die Nachbarinseln Ibiza und Formentera gilt sogar die Warnstufe Orange. Übers Wochenende soll sich das Wetter wieder beruhigen.

Dabei bleibt es vorerst warm. Am Freitag steigen die Temperaturen trotz der Schauer immerhin auf 29 Grad. Am Samstag und Sonntag wird wieder die 30 Grad-Grenze geknackt. Auch nachts bleibt es schwül und warm bei Temperaturen um 22 Grad. Nur in höheren Gebirgslagen sinkt das Thermometer deutlich unter die 20 Grad.

Der Wind weht aus Ost oder Nordost. Auch am Wochenende kann es zu vereinzelten Regenschauern kommen.

