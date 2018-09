Feuerwehr löscht brennendes Auto im Zentrum von Palma de Mallorca

Fotogalerie: In derselben Nacht brannten auch Mülltonnen aus

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Palma de Mallorca hat in der Nacht auf Freitag (7.9.) ein größeres Unglück verhindert. Aus zunächst unbekannter Ursache brannte ein Pkw im Carrer Arxiduc L. Salvador im Zentrum der Balearen-Hauptstadt.



Die Einsatzkräfte entfernten zunächst in der Nähe geparkte weitere Fahrzeuge, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Danach löschten sie das Feuer. Gegen 7 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung via Twitter.





Apagamos coche ardiendo en la c/.Arxiduc L. Salvador nº1

Impresionante ??trabajo de @policiadepalma apartando varias ? ??? para que no queden dañadas por el ?

7:00 h pic.twitter.com/UJQL1iRPp4 „ A.C.i E. (@BombersDePalma) 7 de septiembre de 2018

Feuerteufel schlugen wieder zu

4 contenedores vandalizados arden esta madrugada en la calle Biniali 18. Pared de un solar adyacente afectada por el calor.

Colabora @policiadepalma pic.twitter.com/cl371Jwu45 „ A.C.i E. (@BombersDePalma) 7 de septiembre de 2018

Kurz zuvor musste die Feuerwehr ausrücken, um vier Müllcontainer im Carrer Biniali zu löschen. Bei dem Brand wurde durch die Hitze eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten unbekannte Feuerteufel immer wieder Mülltonnen in Palma de Mallorca angezündet.