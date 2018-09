Zum sechsten Mal in einem Monat: Palma de Mallorca schließt die Strände

Es ist ein mittlerweile bekanntes Spiel: Kaum regnet es in Palma de Mallorca, schon laufen Abwässer ins Meer, und an den Stadtstränden muss die rote Fahne gehisst werden: Badeverbot!

So auch am Freitag (7.9.) nachdem es am frühen Nachmittag geregnet hatte. Die Stadt sperrte daraufhin die Strände Can Pere Antoni unterhalb der Kathedrale und den von Ciutat Jardí. Derzeit werden Wasserproben untersucht.

Grund ist, dass die veraltete Kläranlage in Coll d'en Rebassa völlig überlastet ist.

Es ist bereits das sechste Mal in weniger als einem Monat, dass sich das deprimierende Spiel wiederholt. Mittlerweile hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die am 21.9. gegen die bisherige Abwasserpolitik der Stadtverwaltung protestieren will. /pss