Britischer Hotelgast durch vier Messerstiche schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel in Magaluf. Foto: Juan luis iglesias

Bei einer Messerattacke in einem Hotel in Magaluf auf Mallorca ist in der Nacht auf Sonntag (9.9.) ein 31-jähriger britischer Urlauber schwer verletzt worden. Die Guardia Civil nahm vier Verdächtige fest, die auf den Mann eingestochen haben sollen. Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Vorfall um 1.45 Uhr im Hotel TRH im Südwesten der Insel.

Der Mann wies mindestens vier tiefe Wunden auf, die durch Stichwaffen verursacht worden waren und hatte viel Blut verloren. Ein Notarztwagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus Son Espases. Nach dem Verhör mehrerer Augenzeugen nahm die Polizei vier Personen fest, die in den Vorfall verwickelt gewesen sein sollen. /tg