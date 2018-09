Hase im Triebwerk: Mallorca-Flieger muss außerplanmäßig landen

Eine Eurowings-Maschine von Palma de Mallorca nach Nürnberg musste in der Nacht auf Montag kurz nach dem Start wieder außerplanmäßig landen, weil anscheinend ein Hase in das linke Triebwerk geraten war. Wie die Flughafengesellschaft Aena gegenüber der MZ bestätigte, startete das Flugzeug um kurz nach Mitternacht und landete gut 20 Minuten später wieder auf dem Airport Mallorca.

Der Hase müsse auf der Startbahn in die Luft gesprungen oder schon kurz vor dem Start in das Triebwerk geraten sein, so eine Sprecherin bei Aena. Der Fall sei "ungewöhnlich". Wesentlich häufiger gebe es Vogelschlag, also das Zusammenprallen in der Luft mit größeren Vögeln.

Eine erleichterte Passagierin des Flugs meldete sich bei der Mallorca Zeitung, um dem Piloten und der gesamten Crew ein "ganz großes Lob und Dank" auszusprechen, "dass er uns gut, gesund und mit viel Demut wieder auf den Boden gebracht hat", erklärte MZ-Leserin Silke Salhoff. Erschwerend sei bei der Landung noch die nahende Gewitterfront hinzugekommen. "Wir sind alle mit einem großen Schreck davon gekommen", so Salhoff per Facebook-Mitteilung. /tg