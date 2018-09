Heftige Gewitter auf Mallorca

Die "gota fría" ist da: Das herbstliche Wetterphänomen hat Mallorca am Montagmorgen (10.9.) intensive Regenfälle und Gewitter beschert. Wegen der Prognose intensiver Gewitter gilt weiterhin die Warnstufe Orange auf ganz Mallorca. Die Gewitterwolken wandern zwar Richtung Ibiza, die Wetterwarnung für Mallorca ist aber bis 12 Uhr mittags in Kraft.





Imagen radar de la precipitación acumulada en las últimas 6 h. Lo más cuantioso ha caído sobre el mar, aunque en tierra hay registros importantes, como los 43 mm en Artà y los 73 en Montuïri (pendiente de validación).https://t.co/Ip1ZZrdCog pic.twitter.com/FzGdv9n4hD „ AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 10 de septiembre de 2018

Die weiteren Aussichten

Die stärksten Niederschläge gingen laut Aemet über dem Meer nieder, aber auch auf der Insel regnete es heftig. Inetwa wurden innerhalb von sechs Stunden 73 Millimeter gemessen, in43.Auf demverzögerten sich die geplanten Starts und Landungen, wie der staatliche Flugsicherheitsdienst Enaire per Twitter informierte. Die Start- und Landepisten auf der Nachbarinsel Menorca waren teilweise gar nicht zu nutzen. Drei Flüge aus Großbritannien mit Flugziel Menorca wurden nach Palma de Mallorca umgeleitet.Imkam es am Morgen zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten. Bei der Eisenbahngesellschaft SFM wurde auf Probleme mit der Stromversorgung verwiesen.Und zum inzwischen siebten Mal innerhalb von vier Wochen sprach die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca einan den Stränden vonaus - bei starken Regenfällen ist die Kanalisation überlastet, das Gemisch aus Regen- und Abwasser ist zu viel für die veraltete Kläranlage in Coll d'en Rabassa, es fließt in die Bucht von Palma. Bis Wasseranalysen vorliegen und die Werte unterhalb der erlaubten Grenzwerte sind, weht an den Stränden die Rote Flagge.In Folge der morgendlichen Gewitter hat es sich auf Mallorca abgekühlt, die Die Tageshöchsttemperaturen liegen aber weiterhin bei 28 Grad. Ab dem Nachmittag kämpft sich der ein oder andere Sonnenstrahl durch die Wolkendecke. Die Nächte sind mit Tiefstwerten über 20 Grad weiterhin tropisch.Am Dienstag wird es sonniger. Am Mittwoch und Donnerstag sind einzelne Schauer vorhergesagt. Dabei kann es auch zu Gewittern mit örtlich starken Regenfällen kommen. Die Temperaturen steigen leicht an. Der Wind weht am Mittwoch aus südöstlichen am Donnerstag aus südwestlichen Richtungen. /tg