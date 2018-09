Wirbel in Valldemossa um Ehrentitel des Altkönigs Juan Carlos

Glaubt man der Klatschpresse, so hat Spaniens Alt-König Juan Carlos I Mallorca nie besonders gemocht. Vermutlich wird es ihn also nicht sonderlich stören, dass eine Bürgerbewegung in Valldemossa jetzt darum kämpft, dass ihm das Amt des Ehrenbürgermeisters in der beliebten Berggemeinde entzogen wird.

Wie die spanische Inselpresse berichtet, kündigte Valldemossas Bürgermeister und Sprecher der freien Wählergruppe Valldemossa (GIV), Nadal Torres, zwar an, seine Koalitionspartner von der Lokalpartei LVQV nicht in ihrem symbolischen Feldzug gegen den Altkönig unterstützen zu wollen. Diese machten jedoch mächtig Werbung für ihr Vorhaben. Zwar habe Alt-König Juan Carlos seinerzeit durchaus zur Stabilisierung der Demokratie in Spanien beigetragen. "Aber gleichzeitig ist das Königshaus absolut keine transparente Institution, und sein Leiter hat nicht nur beispielhaftes Benehmen an den Tag gelegt." Eine Anspielung auf Vorwürfe, die unlängst gegen den Altkönig laut wurden.

Offiziell beschränken sie sich auf weniger heikle Argumente: Da Juan Carlos ohnehin bereits seit Jahren das Amt des Staatsoberhaupts an seinen Sohn weitergegeben hat, sei es nun doch wirklich nicht mehr nötig, den Titel des Ehrenbürgermeisters weiter aufrecht zu erhalten, so die Sprecher der LVQV.

Erfolg haben werden sie bei der Abstimmung in diesen Tagen aber vermutlich nicht. Sie können auf nur drei Gemeinderatsstimmen setzen, die Wählergruppe von Bürgermeister Torres hat dagegen doppelt so viele und auch die konservative PP, die mit zwei Abgeordneten vertreten ist, hält nichts davon, dem König den Ehrentitel zu entziehen. /somo