Hotel in Santa Ponça wegen Feuer in Küche geräumt

Hotel in Santa Ponça.

Hotel in Santa Ponça. Foto: Google Maps

Ein Hotel in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca musste am frühen Montagmorgen (10.9.) wegen eines Brandes evakuiert werden. Das Feuer war in der Küche eines Apartments im Hotel Jardín del Mar ausgebrochen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Als Vorsichtsmaßnahme wurde aber das gesamte Hotel evakuiert.

Die Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache von Santa Ponça konnten den Brand schnell löschen. Eine Frau musste wegen einer leichten Rauchvergiftung ärztlich versorgt werden. /ff