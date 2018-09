Neue Gewitter auf Mallorca im Anmarsch

Port d´Andratx am Dienstagmorgen.

Port d´Andratx am Dienstagmorgen. Foto: MZ-Livecam

Während auf Ibiza am Dienstagmorgen (11.9.) weiterhin Warnstufe Gelb wegen Gewittern galt, wird es auf Mallorca zunächst wieder schön. Es herrscht ein Sonne-Wolken-Mix, örtliche Regenfälle zumindest am Morgen sind nicht ausgeschlossen.

Die Temperaturen steigen wieder: In Palma de Mallorca wird im Tagesverlauf die 30-Grad-Marke geknackt, ansonsten liegen die Höchstwerte bei 29 Grad, in der Tramuntana bei 26 Grad. Nachts sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad, besonders in der Gegend von Felanitx bleibt es mit Tiefstwerten vo 24 Grad schwül.

Der Mittwoch beginnt heiter, der spanische Wetterdienst schließt aber einzelne Schauer nicht aus. im Tagesverlauf steigt jedoch das Gewitterrisiko, örtlich kann es dann vor allem zum Abend hin stark regnen. Die Temperaturen sind konstant.

Am Donnerstag und Freitag muss ebenfalls mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, die Temperaturen sinken. /ff