Studie: So teuer ist der Warentransport nach Mallorca

Praktisch alle Waren kommen per Fähre nach Mallorca. Foto: DM

Dass der Transport vom Festland auf die Insel viele Waren auf Mallorca spürbar verteuert, ist bekannt. Jetzt wurde in einer Studie der Balearen-Universität der Umfang der Verteuerung untersucht. Das Ergebnis: Der Transport per Fähre nach Mallorca kostet fast vier Mal so viel wie ein Transport zu Lande mit derselben Distanz auf dem spanischen Festland. Konkret weist die Studie eine Preissteigerung von 370 Prozent aus.

Die Autoren der Studie verweisen zum einen auf die im Hafen anfallenden Gebühren, die keinem Wettbewerb unterlägen, sondern von staatlicher Seite festgeschrieben würden. Vor allem aber gebe es nur zwei konkurrierende Reedereien, die den Transport per Fähre zwischen Festland und Mallorca anböten. Es sei angebracht, dass die öffentliche Verwaltung den Wettbewerb stärker kontrolliere, hieß es bei der Vorstellung der Studie am Dienstag (11.9.).

Die Wissenschaftler stellten fest, dass der Warentransport in gewisser Hinsicht aufgeteilt sei. Während sich Baleària auf verderbliche Artikel konzentriere, würden von Trasmediterránea vor allem Maschinen, Fahrzeuge oder Lederwaren transportiert. Auffällig sei, dass trotz der Rentabilität bestimmter Routen und der Kapazitätsengpässe etwa zur Osterwoche kein dritter Bewerber auf den Markt vorstoße. In dem Zusammenhang verwiesen die Autoren auch darauf, dass beide Reedereien bereits in der Vergangenheit wegen Preisabsprachen bestraft worden seien.

Zur Belebung des Wettbewerbs wird nun empfohlen, die Dienstleistungen im Hafen zu liberalisieren, Einkäufe kleiner Firmen über eine eigene Zentrale abzuwickeln, um bessere Preise auszuhandeln, oder etwa einen zentralen Parkplatz für Lkw einzurichten. /ff