Wohnhaus in Palma de Mallorca wegen Brandes evakuiert

Ein Wohnungsbrand in Palma de Mallorca hat am Dienstag (11.9.) die Bewohner und Nachbarn in Alarmbereitschaft versetzt. Das Gebäude im Viertel Son Oliva im Nordosten von Mallorca wurde vorsorglich evakuiert.

Das Feuer brach am Nachmittag im zweiten Stock des Wohnhauses in der Straße Julián Gayarre aus. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Polizei sperrte das Gebiet ab, um den Einsatz der Feuerwehr zu erleichtern.

Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht, die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt. /ff