Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision auf Landstraße nach Campos

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Llucmajor und Campos am Dienstagmorgen (11.9.) sind zwei Personen schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich auf der Landstraße, die nach langen Verzögerungen jetzt zur Schnellstraße ausgebaut werden soll.

Zu dem Unfall kam es gegen 7 Uhr. Zwei Fahrzeuge stießen auf Höhe von Kilometer 534 der Ma-19 frontal zusammen. Die Rettungskräfte stabilisierten zwei Personen mit jeweils schweren Kopfverletzungen, die anschließend auf der Intensivstation des Landeskrankenhauses Son Espases in Palma de Mallorca eingeliefert wurden. Die Guardia Civil auf Mallorca hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren auf der Strecke zu schweren und auch tödlichen Unfällen gekommen. Zuletzt hatten am Montag Befürworter und Gegner des Projekts protestiert, das den Ausbau zur Schnellstraße mit zwei Fahrspuren je Richtung vorsieht. In Campos sprachen sich rund hundert Demonstranten für den Ausbau aus, gleichzeitig fand in Felanitx eine Versammlung von Gegnern des Projekts statt. Sie forderten eine Debatte im Regionalsender IB3 mit den politischen Verantwortlichen. /ff