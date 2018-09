Yacht läuft auf Felsen: Deutsche vor Cala Ratjada mit Hubschrauber gerettet

Eine Rettungsaktion hat am Dienstagabend (11.9.) für Wirbel im Urlaubsort Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca gesorgt. Zahlreiche Schaulustige beobachteten von der Promenade aus, wie die deutsche Besatzung einer kleinen Motoryacht mit einem Helikopter gerettet wurde.

Das Boot war am Abend auf Felsen nahe des Hafens aufgelaufen. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die See zusehends rauer und die Gefahr der Passagiere, ins Meer zu fallen, größer. Gegen 21 Uhr schalteten sich die Ortspolizei und die Seenotrettung ein. Wie das Online-Magazin Crónica Balear berichtet, hatten die Bootsinsassen Glück im Unglück: Der einzige Helikopter auf den Balearen, der in der Lage ist, Nachtrettungen auf See vorzunehmen, war gerade ohnehin in der Luft - bei einer Übung in Palma. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf in Richtung Nordosten. Gegen 22 Uhr begannen die Profis, mit einem Seil die fünf deutschen Bootsinsassen nacheinander von Deck in den Helikopter zu ziehen.

Der Lärm des Helikopters trieb zahlreiche Neugierige in den Hafen und auf die Terrassen der Restaurants rund um die Promenade. Zahlreiche Einheimische und Touristen hielten die Rettungsaktion mit ihren Handykameras fest und veröffentlichten die Aufnahmen in den sozialen Medien.

Die deutschen Bootspassagiere wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Motorschiff sollte bei Tageslicht am Mittwoch (12.9.) geborgen werden. /somo