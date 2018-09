Warnstufe Gelb: Regen und Gewitter auf Mallorca am Mittwoch

Son Serra de Marina am Mittwochmorgen.

Foto: MZ-Livecam

Warnstufe Gelb auf Mallorca auch am Mittwoch (12.9.): Der spanische Wetterdienst warnt in der Zeit bis 20 Uhr auf der gesamten Insel vor Niederschlägen und Gewittern, die ortsweise besonders kräftig ausfallen können. Der Himmel ist meist bedeckt.

Kühl wird es jedoch nicht, die Spitzenwerte liegen weiterhin bei 27 bis 29 Grad. Auch in der Nacht bleibt es mild bei Tiefstwerten von 22 Grad in Palma de Mallorca und 25 Grad in Felanitx.

Ähnlich wird das Mallorca-Wetter auch am Donnerstag und Freitag, auch wenn Aemet bislang keine Warnstufe ausgegeben hat: viele Wolken, Gewitter im Tagesverlauf. Die Tageshöchsttemperaturen sind stabil, nachts wird es etwas kühler. Zuweilen weht eine frische Brise.

Und auch am Samstag bleibt es schmuddelig, es muss weiter mit Regen gerechnet werden. /ff