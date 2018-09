Nachfolger für das "hängende Haus" gegenüber den Malgrats-Inseln

So sah das hängende Haus aus.

So sah das hängende Haus aus. Foto: Iglesias

Dieses Haus auf Mallorca hatte eine wirklich beeindruckende Lage: Es war so nahe an der Steilküste der Gemeinde Calvià gebaut, dass es schließlich aus Sicherheitsgründen abgerissen werden musste. Jetzt entsteht an derselben Stelle gegenüber den Malgrats-Inseln erneut ein Anwesen - trotz der prekären Lage.

Nach Angaben der Gemeinde gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" liegt inzwischen eine Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus mit Pool vor. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen, allerdings wird derzeit der Untergrund stabilisiert. Die Baupläne für das neue Anwesen seien an die Lage an der Steilküste angepasst, heißt es im Rathaus - ein komplexes Unterfangen, bei dem aber alle rechtlichen Vorgaben eingehalten würden. /ff