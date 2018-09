Radfahrer bei Unfall in Gemeinde Llucmajor schwer verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag (13.9.) in der Nähe von Llucmajor im Süden von Mallorca schwer verletzt worden. Mit Knochenbrüchen in beiden Beinen wurde er ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca gebracht.

Zu dem Unfall kam es gegen Mittag im Camí de Cas Busso, der Llucmajor mit Cap Blanc verbindet. Der 68-jährige Radfahrer bog von einer Wirtschaftsstraße auf den Weg ein und wurde von einem Pkw erfasst. Die Ortspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. /ff