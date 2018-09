Bewölktes Wochenende auf Mallorca mit wenigen Lichtblicken

Ein in diesen Tagen gewohntes Bild: Wolken über Palma de Mallorca.

Mallorca steht das nächste schmuddelige Wochenende bevor. Die regnerischen Tage nehmen kein Ende. Es bleibt bewölkt, und es können immer wieder Tropfen vom Himmel fallen. Vom Sommer bleiben nur die warmen Temperaturen.

Am Freitag (14.9.) wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel über der Insel ab. Am Abend steigt die Wahrscheinlichkeit auf vereinzelte Regenschauer.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen knapp unter der 30-Grad-Marke: 29 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla, 28 Grad in Felanitx. Nachts kühlt es auf 18 Grad ab.

Das Wochenende startet bewölkt. Auf Ibiza und Formentera kann es zu Gewitter kommen, auf Mallorca bleibt es bei vereinzelten Schauern. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag.

Nass geht es am Sonntag weiter. In Palma de Mallorca hat der spanische Wetterdienst Aemet eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent ausgegeben. Autofahrer sollten sich wohl überlegen, ob sie nicht lieber auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Denn bei der sogenannten Operation Wolke drohen volle Straßen und Parkhäuser durch die Touristen, die einen Stadtbummel bei schlechtem Wetter dem Strand vorziehen. /rp