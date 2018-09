Führer der Unfallyacht in Cala Ratjada war betrunken

Der deutsche Führer der kleinen Motoryacht, die Mittwochabend (12.9.) vor Cala Ratjada auf Felsen aufgelaufen ist und so einen spektakulären Rettungseinsatz provoziert hat, war zu jenem Zeitpunkt betrunken. Das haben nun die Ergebnisse eins Bluttests bestätigt. Jetzt muss er mit saftigen Strafen rechnen.

Es waren Beamte der Ortspolizei von Capdepera im Nordosten von Mallorca, die als erste auf das rund 15 Meter lange Boot aufmerksam wurden, das kurz vor dem Hafen und direkt an der Meerespromenade auf Felsen aufgelaufen war. Sie verständigten die Seenotrettung. Fünf der Insassen wurden unter den Blicken zahlreicher neugieriger Touristen und Einheimischer mit einem Helikopter aus dem Boot gerettet, das in der rauen See immer mehr schwankte. Der Bootsführer wurde mit einem Schiff der Seenotrettung mitgenommen. Sobald er sicher an Land war, machten die Ermittler einen Alkoholtest.

Alkohol am Steuer ist auch auf dem Wasser kein Spaß. Wie angehende Bootsführer beim Erwerb des Führerscheins lernen, verstößt Trunkenheit am Steuerrad gegen das spanische Hafengesetz und ist mit hohen Geldstrafen belegt. /somo