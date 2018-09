Gratis Zug fahren und gewinnen: Mallorca startet in die Mobilitätswoche

Während der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September dreht sich auf Mallorca alles um Bus, Bahn und Elektroautos. Das balearische Verkehrsministerium sowie die Stadt Palma de Mallorca haben eine Reihe von Aktionen geplant.

Elektro-Fahrzeuge würden immer günstiger, und die Reichweite sei für eine Insel wie Mallorca in der Regel ausreichend, erklärte Verkehrsminister Marc Pons am Freitag (14.9.) am Rande einer Ausstellung zu dem Thema im Parc de la Mar vor der Kathedrale. Die Balearen verfügten derzeit über mehr als 300 Ladestationen. In Kürze sei zudem die Installation von Schnelladestationen für eine Summe von 10 Millionen Euro geplant. Der Minister verweist zudem auf die derzeitige Elektrifizierung der Eisenbahnstrecken nach Manacor und Sa Pobla.

Höhepunkt der Mobilitätswoche ist der autofreie Tag am 22. September: An dem Tag sind Züge, Metro sowie Zubringerbusse (L301, L320, L321, L330-L332, L331, L333, L403, L406a) den ganzen Tag kostenlos. Bereits am Mittwoch (19.9.) sollen die treuesten Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs einen Preis erhalten.

Um die Möglichkeit der Kombination verschiedener Transportmittel wie Bus, Bahn und Fahrrad zu bewerben, hat die Landesregierung Preise ausgelobt. Wer sich in zwei Verkehrsmitteln fotografiert und die Bilder zwischen dem 16. und 22. September mit dem Hashtag #CombinaTIB auf Twitter veröffentlicht, kann ein Fahrrad, ein Fitnessarmband sowie Dauerkarten für den öffentlichen Nahverkehr gewinnen. (detaillierte Teilnahmebedingungen unter www.tib.org).

Am 22. und 23. September veranstaltet der Verein der Eisenbahn-Freunde sein siebtes Modelleisenbahn-Treffen im Terminal des Zentralbahnhofs von Palma de Mallorca. /ff

Weitere Veranstaltungen der Stadt Palma wie Radausfüge, eine interaktive Ausstellung sowie eine Fitnessmesse finden Sie in diesem PDF-Programm.