Schmierereien jetzt auch an Felsen in Port de Sóller

Schmierereien an der Küste von Sóller. Foto: Mora

Wieder Ärger mit Schmierereien an der Küste von Mallorca: Unbekannte haben Felsen am Strand von Port de Sóller mit Graffitis verunstaltet. Die Steine wurden mit geometrischen Figuren in verschiedenen Farben besprüht.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Ärger mit Schmierereien an Küstenfelsen, so in Cala Figuera an der Südostküste oder an der historischen Stadtmauer in Palma de Mallorca. Auch in Port de Sóller hatten Graffitis Anwohner und Umweltschützer verärgert. /ff