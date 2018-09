Mallorcas Großmarkt wirft 670 Tonnen Lebensmittel weg

Rund 670 Tonnen Lebensmittel werden im Mercapalma, dem Großmarkt von Mallorca, jährlich in den Müll geschmissen. Das sind rund 0,28 Prozent der Ware, die im Industriegebiet vertrieben wird.

238.000 Tonnen waren es insgesamt im vergangenen Jahr, mit denen gehandelt wurde. Von dem Großmarkt nahe des Einkaufszentrums Fan Mallorca Shopping bei Coll d'en Rabassa aus gehen die Waren an Unternehmen auf der ganzen Insel heraus. Bisher sei nie genau festgehalten worden, wie viel Prozent davon ungenutzt in den Müll wanderten, so Mercapalma-Leiter Jeroni Barbón. Die neuen Erhebungen will er dazu nutzen, die Menge der ungenutzten Lebensmittel weiter zu verringern.



Schon jetzt geht ein großer Teil der nicht verkauften Lebensmittel als Spende an die Lebensmittelbank "Banco de Alimentos". "Sie haben ein Lager direkt auf dem Mercapalma-Gelände, das hilft sehr, um die Produkte ohne logistischen Aufwand spenden zu können", so Barbón. Man wolle daran arbeiten, zukünftig praktisch gar kein Essen mehr ungenutzt wegzuschmeißen. /somo