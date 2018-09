Zeche geprellt und Tankwart überfahren

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca hat am Samstagmorgen (15.9.) nach einer Frau gefahndet, die in der Nacht auf einen Angestellten einer Tankstelle in der Inselhauptstadt überfahren haben soll, und ohne anzuhalten geflüchtet ist.

Angaben der Ortspolizei zufolge handelt es sich um die Fahrerin eines Mercedes B-180. Sie soll gegen ein Uhr nachts an der Tankstelle Son Oms vollgetankt haben. Als ihre Kreditkarte beim Bezahlvorgang nicht funktionierte, soll sie wütend geworden sein und den Kassierer angebrüllt haben.

Als sie sich wieder ins Auto setzte und den Motor startete, versuchte der Tankwart sie aufzuhalten. Nach einigen Ausweichmanövern fuhr die Frau direkt auf den 25-Jährigen zu. Er wurde hart zu Boden geschleudert und musste anschließend mit zahlreichen Quetschungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau hielt nicht an und fuhr davon.

Wie Bilder der Sicherheitskamera an der Tankstelle zeigen, handelt es sich um eine etwa 40-Jährige Blondine mit Dauerwelle, schwarzer Leggins und langer weißer Bluse. Ihr Fahrzeug ist auf den Namen einer Immobilienfirma in Llucmajor zugelassen.

Stunden später, am Samstagnachmittag, kam die Frau schließlich von sich aus zur Tankstelle zurück. Sie entschuldigte sich und sagte, sie habe in dem Moment Angst gehabt. Gegen Auflagen durfte sie auf freiem Fuß bleiben. /somo