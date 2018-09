Wieder Abwasser in die Bucht von Palma geleitet

Am Stadtstrand Can Pere Antoni weht erneut eine rote Fahne: Badeverbot.

Am Stadtstrand Can Pere Antoni weht erneut eine rote Fahne: Badeverbot. Foto: DM

Und wieder ist es so weit: Am Stadtstrand von Palma de Mallorca weht erneut die rote Flagge. Der Grund ist derselbe wie bei den vergangenen zig Malen in diesem Sommer: Regenfälle haben die nahe Kläranlage zum Überlaufen gebracht, und Abwasser ist ungereinigt in die Badebucht gelaufen.

Sowohl der Strand Can Pere Antoni als auch Ciutat Jardí stehen am Sonntag (16.9.) nicht für Badespaß zur Verfügung. Zum achten Mal in kaum mehr als einem Monat. Jetzt sollen Wasserproben entnommen werden. Erst wenn diese zufriedenstellend ausfallen, kann das Badeverbot aufgehoben werden.

Bis zum Jahr 2020 soll ein neuer Tank an der alten Kläranlage installiert werden. Dieser soll rund 30 Prozent der Abwasseraustritte verhindern, so die Verantwortlichen der Stadtwerke Emaya. Langfristig soll für knapp 100 Millionen Euro eine neue Kläranlage entstehen - das kann aber noch mindestens vier Jahre dauern. /somo