Noch mehr Luxus am Yachthafen von Palma de Mallorca

So oder so ähnlich soll der Club de Mar einmal aussehen Animation: Club de Mar

Dem Ausbau des Yachthafens am Paseo Marítimo von Palma de Mallorca steht nichts mehr im Wege. Wie seit der Zustimmung der Behörden vor einem Jahr geplant, werden die Umbauarbeiten in diesem Herbst beginnen.

Zunächst, so wurde jetzt bekannt, soll die Metallwand verschwinden, die über 600 Meter den Hafenbereich vom Gehweg am Paseo Marítimo trennt. An ihre Stelle sollen Hecken treten. Zudem sollen mehrere Bäume gepflanzt werden, die das begrünte Bild der Promenade weiterführen. Außerdem will die Stadt Palma den Gehweg verbreitern um die Flaniermeile weiter zu betonen.

"Wir wollen die Trennlinie zwischen Yachthafen und Gehweg aufweichen, es soll einlandend und offen werden", so der beauftragte Architekt César Jiménez. Gemeinsam mit seiner Kollegin María Hurtado will er die gesamte Fläche von 45.000 Quadratmetern, die der Hafen umfasst, umgestalten. Unter anderem sollen auch die Gebäude aus den 1970-er Jahren neuen Bauten weichen. Die Architekten planen mit einer Bauzeit von rund vier Jahren, während derer der Betrieb im Hafen aber weiterlaufen soll.

Insgesamt wird das Projekt rund 50 Millionen Euro kosten. Dafür kommt das derzeitige Betreiberunternehmen "Club de Mar" auf. Im Gegenzug darf die Firma den lukrativen Hafen für mindestens 25 weitere Jahre bewirten.

Ebenfalls geplant: Ein neuer Parkplatz, direkt neben dem Eingang zum Club de Mar. Hier sollen rund 115 Stellflächen auf mehreren Ebenen entstehen. Der Bau des "parking" soll im Januar beginnen. /somo