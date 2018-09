In Marratxí wird ein weiteres anonymes Grab aus dem Bürgerkrieg geöffnet

Die Exhumierung von Opfern des Spanischen Bürgerkriegs auf Mallorca geht weiter. Am Montag (17.9.) soll ein anonymes Grab auf dem Friedhof in Marratxí geöffnet werden, in dem die Gebeine von fünf ermordeten Widerständler gegen die Diktatur liegen sollen.

Von zwei der Opfern geht man davon aus, die Identität zu kennen: Germà Ballester aus Palma de Mallorca und Miquel Marquet aus Pollença. Von Ballester weiß man, dass er am Gericht arbeitete und mit der Theater-Schauspielerin Lola Beneito verheiratet war. Marquet gehörte der Sozialistischen Partei an und soll von einem Anwohner aus Pollença brutal hingerichtet worden sein. Erzählungen zufolge schoss man ihm zuerst auf die Füße, um ihn so zum "Tanzen" zu zwingen. Als er schließlich erschöpft und verwundet zu Boden sank, wurde er erschossen und verscharrt.

Die Identität der anderen drei Leichen, die in dem Grab vermutet werden, ist noch unbekannt. Zuletzt war in Alaró ein anonymes Bürgerkriegsgrab geöffnet worden. /tg