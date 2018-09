Mit Auto in Geschäfte gerast: Polizei nimmt 31-Jährigen auf Mallorca fest

Eine ungewöhnlich rabiate Methode hat ein 31-jähriger Mann auf Mallorca angewandt, um in Geschäfte vor allem in Palma de Mallorca einzubrechen. Der Mann stahl zunächst Autos von verschiedenen Unternehmen in den Gewerbegebieten am Stadtrand, um mit diesen dann in die Schaufensterscheiben von Geschäften zu fahren. Dort bediente er sich anschließend. Insgesamt neun derartige Einbrüche werden dem 31-Jährigen zur Last gelegt, den die Nationalpolizei jetzt festgenommen hat.

Seit gut einem Monat hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gesucht. Am 3. September rammte er nach einem Einbruch auf der Flucht ein anderes Auto. Dessen Fahrer trug erhebliche Verletzungen davon, der Verursacher floh vom Unfallort.

Der Festgenommene hat ein ordentliches Vorstrafenregister: rund 50 Vorfälle gehen auf sein Konto. /jk