Das nächste Unwetter zieht über Mallorca hinweg

Der Himmel über Can Pastilla ist grau. Foto: MZ Livecam

Wettertechnisch ist das kein schönes Jahr auf Mallorca. Ein Unwetter folgt dem anderen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Mittwoch (19.9.) mal wieder eine Warnstufe ausgegeben.

Bereits am Dienstag gilt für die Insel - mit Ausnahme des Südens um Palma de Mallorca - die Warnstufe Gelb von 14 bis 18 Uhr. Es kann zu Starkregen und Gewitter kommen.

Im Süden gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt größtenteils trocken. Die Temperaturen liegen bei 30 Grad in Sa Pobla, 28 Grad in Felanitx und Palma de Mallorca. In der Nacht bleibt es bei 22 Grad schwül.

Am Mittwoch gilt die Warnstufe Gelb für die ganze Insel, und zwar von 6 Uhr morgens bis Mitternacht. In diesem Zeitraum kann es zu Starkregen, bis zu 20 Millimeter pro Stunde und Quadratmeter, und Gewitter kommen.

Die Tagestemperaturen sinken etwas im Vergleich zum Vortag und pendeln sich bei 27 Grad ein. Auch nachts wird es etwas kühler. Es ist mit 20 Grad inselweit zu rechnen.

Für Donnerstag hat der Wetterdienst noch keine Warnstufe ausgegeben, aber es soll mit dem Unwetter weitergehen. Besserung ist ab Freitag in Sicht. Dann könnte auch ein Strandbesuch wieder drin sein. /rp