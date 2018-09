Mallorquinischer Missionar Serra fällt an der Stanford-Uni in Ungnade

Der aus Mallorca stammende und von der katholischen Kirche als Heiliger verehrte Franziskaner-Mönch Juníper Serra fällt in der von ihm gegründeten Stadt San Francisco anscheinend immer mehr in Ungnade. Die berühmteste Universität der Stadt, Standford im Vorort Palo Alto, will nun eine bislang nach dem 1713 in Petra geborenen Mönch benannte Allee und ein Gebäude umbenennen. Welchen Namen die Serra Mall und das Studentenwohnheim Serra House künftig erhalten sollen, ist noch nicht bekannt. Grund dürfte der Denkmalstreit in den USA sein. Was lange als Missionierung gefeiert wird, verstehen immer mehr US-Amerikaner als gewaltsame Unterwerfung der Ureinwohner Amerikas.

Hintergrund: Denkmalstreit erfasst mallorquinischen Missionar Juníper Serra

Tummy Bestard, ehemaliger Konsul der USA auf Mallorca und seit Jahren Vorsitzender des Fördervereins Amics del Pare Serra in Petra, reagiert gelassen auf die Botschaft aus seiner Heimat. "Das erschreckt mich nicht. Seit Sant Juníper heilig gesprochen wurde, ist er auf dem Platz, der ihm gebührt", sagt er im Gespräch mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". "Alle historischen Persönlichkeiten haben ihre Feinde und Serra ist da keine Ausnahme. Man hat viel Unsinn verbreitet über seine Evangelisierung in Kalifornien. Und es wurden Statuen zerstört und so weiter. Das ist eben so, nicht jeder kann ihn lieben. Man wollte seine Figur auch schon aus dem Capitol in Washington entfernen, aber daraus ist nichts geworden", fügt der Exkonsul hinzu.

Der Bürgermeister von Petra, Martí Sansaloni, lässt hingegen seinem Unmut freien Lauf: "Wenn es Jahrzehnte lang Konsens über die Figur gegeben hat, verstehe ich nicht, warum man jetzt plötzlich seinen Namen aus der Universität verbannen will. Ich glaube, dass man die Geschichte zwar neu interpretieren kann, aber nicht einfach umschreiben. Alle sind sich darin einig, dass er dabei geholfen hat Orte zu gründen und groß zu machen, die heute zu den großen Städten der USA gehören."

Der aus Petra stammende Franziskaner-Mönch Juníper Serra reiste imi 18. Jahrhundert in den Westen von Nordamerika. Er war an der Gründung von San Francisco sowie anderer US-amerikanischer Städte beteiligt. 2015 wurde er durch Papst Franziskus heilig gesprochen. /tg