Bombenwetter auf Mallorca am Wochenende

Der Sommer auf Mallorca scheint vom nahenden Herbstbeginn beeindruckt. Nach durchwachsenem Wetter in den vergangenen Wochen gibt es am Wochenende endlich wieder Sonne satt.

Das letzte Regentief auf Mallorca hatte am Mittwoch (19.9.) Santanyí und Llucmajor unter Wasser gesetzt. Es regnete 16,8 Liter pro Quadratmeter innerhalb von lediglich zehn Minuten.

Bereits am Donnerstag lässt sich die Sonne wieder blicken. Die Höchsttemperatur erreicht in Palma de Mallorca die 30-Grad-Marke, in Sa Pobla bleibt es bei 28 Grad etwas darunter.

Im Tagesverlauf können Wolken am Himmel aufziehen und am Abend für vereinzelte Regenfälle sorgen. In der Nacht kühlen die Temperaturen auf inselweit 20 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Richtig schön wird das Wetter ab Freitag. Nach einem nebligen Morgen scheint die Sonne den ganzen Tag. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag. Bei einem Bad im Meer sind am Es Trenc mit Wassertemperaturen um die 26 Grad zu rechnen, an der Playa de Palma ist das Wasser ein Grad wärmer.

Am sommerlichen Wetter ändert sich nichts am Wochenende. Samstag und Sonntag gibt es einen wenig bewölkten Himmel und warme Temperaturen. Liebe Leser, sichern Sie sich rechtzeitig eine Liege am Strand. Dort könnte es voll werden! /rp