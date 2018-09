Drei Flüchtlingsboote vor Mallorca entdeckt

Vor Mallorca sind gleich drei Flüchtlingsboote in einer Nacht aufgegriffen worden. An Bord waren insgesamt 38 Personen, darunter fünf Minderjährige.

Die Boote wurden in der Nacht auf Donnerstag (20.9.) vor Cabrera südöstlich von Mallorca entdeckt. Die Boat People wurden zunächst nach Portopí gebracht und von dort in die Wache der Guardia Civil von Palma de Mallorca.

Am Morgen wurden zudem auf der Landstraße nach Ses Salines im Südosten von Mallorca drei Männer wegen des Verdachts der illegalen Immigration festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie an Bord eines der Boote nach Mallorca gelangt waren. Sie wurden noch nicht identifiziert.

Immer wieder erreichen vereinzelte Flüchtlingsboote Mallorca, zuletzt stieg ihre Zahl. In der Regel werden die "pateras" noch vor der Küste aufgegriffen, und die Immigranten nach einer Untersuchung und Befragung in Auffanglager auf das spanische Festland gebracht. In diesem Jahr wurden bereits mehr als 20 Boote entdeckt. In den Jahren 2016 und 2015 waren es jeweils nur drei Boote, 2014 nur zwei. /ff