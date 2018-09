Langzeitprognose: So wird das Wetter im Herbst auf Mallorca

Der Herbst auf Mallorca, der offiziell in der Nacht auf Sonntag (23.9., 3.54 Uhr) beginnt, wird wärmer als gewöhnlich und wahrscheinlich regenreicher als der Schnitt der vergangenen Jahre. Das geht aus der Langzeitprognose hervor, die der spanische Wetterdienst am Donnerstag (20.9.) vorgestellt hat.

Die Temperatur werde, wie es für den Herbst gewöhnlich ist, zum Winter hin kontinuierlich abnehmen. In den vergangenen Jahren betrug die Durchschnittstemperatur in den drei Monaten 15 Grad, "aber alles deutet darauf hin, dass dieser Wert in diesem Jahr übertroffen wird", erklärte María José Guerrero, Balearen-Delegierte für Aemet. Auch die Niederschlagswerte werden vermutlich höher als gewöhnlich ausfallen. Durschnittlich fallen in der Jahreszeit 218 Liter pro Quadratmeter, aber "die Vorhersagen deuten darauf hin, dass diese Menge übertroffen" werde, so Guerrero.

Auch der vergangene Sommer war etwa 0,8 Grad wärmer als der Durchschnitt der vergangenen Jahre. Nach Monaten aufgeschlüsselt war der Juni 0,3 Grad, der Juli 1,1 Grad und der August 1 Grad wärmer als die entsprechenden Monate der Vorjahre.

