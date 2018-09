Zwei mutmaßliche Kokain-Dealer an der Playa de Palma gefasst

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat zwei Männer festgenommen, die in verschiedenen Lokalen an der Playa de Palma Kokain verkauft haben sollen. Die Beamten beschlagnahmten bei dem Einsatz 50 Gramm Drogen und 4.000 Euro Bargeld.

Die Ermittlungen zu dem Fall hatten bereits im August begonnen. Zu dem Zeitpunkt waren die Beamten auf der Suche nach einem jungen Mann, der in Bars und Vergnügungs-Lokalen in kleineren Mengen Kokain verkauft haben sollte. Weitere Wochen der Ermittlungen vergingen, bis der mutmaßliche Täter am Freitag (20.9.) ertappt wurde. Als die Beamten ihn fanden, hatte er 50 Gramm Kokain dabei, das er kurz zuvor von einem Dealer bekommen hatte. Der Mann hatte vor, die Drogen im Laufe von einer Woche in Arenal weiterzuverkaufen. So soll es laut der Polizeimeldung auch in den Wochen davor abgelaufen sein.

Nach der Festnahme konzentrierten sich die Beamten darauf, auch den Ursprungs-Dealer zu finden, der dem jungen Mann das Kokain augehändigt hatte. Auch ihn fanden die Beamten und nahmen ihn fest. In dem Brennpunkt-Viertel La Soledat und im Nou Llevant durchsuchten sie drei Wohnungen. /sw