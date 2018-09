Feuerwehr befreit Baby aus geparktem Auto auf Mallorca

Die Feuerwehr von Palma de Mallorca hat am Freitag (21.9.) ein Baby aus einem geparkten Auto gerettet. Das Kleinkind hatte bei geschlossenen Fensterscheiben in der prallen Sonne ausgeharrt.

Wie die Rettungskräfte berichten, hatte die Mutter des Kleinen die Autoschlüssel im Inneren des Wagens liegen lassen, der sich durch einen automatischen Mechanismus verschloss. Unfähig, ihr Kind aus dem sich immer weiter aufheizenden Wageninneren zu holen, rief die Frau schließlich den Notruf.

Die Feuerwehrleute kamen schnell zum Ort des Geschehens in der Nähe des Club de Mar an Palmas Paseo Marítimo. Vorsichtig zerbrachen sie eine der Fensterscheiben und befreiten so das Baby. Es schwitzte und weinte, war aber ansonsten bei guter Gesundheit. /somo