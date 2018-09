Landesregierung auf Mallorca genehmigt neuen Parkplatz am Es Trenc

In diesem Sommer mussten Ordner das Verkehrschaos nahe Ses Covetes regeln

Der Ministerrat der Balearen-Regierung hat am Freitag (21.9.) den von vielen Strandbesuchern lange ersehnten neuen Parkplatz im Naturschutzgebiet Es Trenc auf Mallorca genehmigt. 497 Fahrzeuge sollen auf dem neuen "Parking" Platz haben, der an der Kreuzung der Landstraßen von Ses Covetes und Sa Ràpita entstehen soll. Die Besitzer des unbebauten Geländes werden enteignet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Baleraren-Regierung hervor.

Durch die neue Stellfläche erhoffen sich die Politiker ein Ende des Verkehrschaos, das sich in den vergangenen Jahren in den Sommermonaten am beliebten Strand Es Trenc breit gemacht hat. Denn seit der Strand und die umliegende Dünenlandschaft 2017 zum Naturschutzgebiet erklärt worden ist, ist auch der ehemalige große Dünenparkplatz stark reduziert worden.

Gutachter des Umweltministeriums haben dem neuen "Parking" bereits zugestimmt. Festgelegt wurde nun auch, dass der neue Parkplatz über mehrere Angestellte verfügen soll, die für den Schutz der Umwelt und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sorgen werden.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, sollen die Arbeiten am neuen Parkplatz "so schnell wie möglich" beginnen. Idealerweise soll die Stellfläche zum Beginn der kommenden Sommersaison bereits genutzt werden können. /somo