Wie ein Scheich auf Mallorca seine Mieter auf die Straße setzt

Rund um Port d'Andratx ist bezahlbarer Wohnraum für jedermann bekanntlich rar. Hier gibt es nicht viele Wohnungen, die für unter 1.000 Euro Monatsmiete angeboten werden. Einige der wenigen noch verbleibenden gehören zur Wohnanlage Pueblo Cala Moragues. Knapp 80 Parteien kommen in den unterschiedlichen Gebäudekomplexen unter, viele davon sind bereits in privater Hand - 17 gehören aber noch immer jenem Scheich, der die Anlage vor gut 20 Jahren erbauen ließ. „Gepflegte Wohnungen mit schöner Pool­anlage, aber ohne Schnickschnack", bewertet Immobilienunternehmer Nils Fara, der die Verkäufe zahlreicher Apartments in den vergangenen Jahren verfolgt hat. Die Mieten beginnen bei etwa 800 Euro. „Wir alle profitieren bis jetzt von dem für diese Region humanen Mietzins", so ein Mieter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Doch auch in den 17 verbleibenden Wohnungen ist damit bald Schluss: Khalifa Al Saif, so laut einem der Mieter der Name des Scheichs, kündigt derzeit sämtliche Mietverträge. „Vielleicht hat er nicht genug Öl verkauft", mutmaßen die vor den Kopf gestoßenen Mieter mit Galgenhumor. Sie wissen nicht, was der Scheich mit ihren teils seit vielen Jahren angemieteten Objekten vorhat - vermuten aber, dass diese bald zu deutlich teureren Miet- oder Kaufpreisen wieder auf den Markt kommen dürften. Tatsächlich tauchten auf dem Immobilienportal Mallorca Mietkult bereits zwei der Wohnungen für rund 1.200 Euro im Monat auf.

Auf die Straße gesetzt würden „nicht ganz so vermögende Senioren im Ruhestand", berichtet ein Betroffener, aber auch viele deutsche und spanische Arbeitnehmer, teils Familien mit Kindern, die „für 'n Appel und 'n Ei arbeiten", so ein anderer, der ebenfalls anonym bleiben will. Der Scheich habe lange Jahre einen Statthalter beauftragt, der für ihn die Mieten eintrieb. Ansonsten habe sich der Scheich nicht viel darum gekümmert, so Nils Fara. Möglicherweise habe er sich nun wieder daran erinnert, dass er im Südwesten der Insel noch 17 Immobilien besitzt, die mehr Geld abwerfen könnten.

Kein kleiner Fisch

Dass der Scheich, der laut einem der Mieter selbst eine Villa in Andratx besitzt, den Überblick über seine Einkommensquellen verlieren kann, ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie vielseitig er auf der ganzen Welt Geschäfte macht. Zwar hat die in Palma auf seinen Namen registrierte S.L. „Opal Ten" nicht einmal eine eigene Website – der multinationale Konzern „Al Saif Group" dagegen, der ebenfalls dem Scheich gehört, präsentiert sich online modern, offen und vielseitig: Von Immobilien über Flugzeugtechnik bis hin zu Militärfahrzeugen und Sicherheitssystemen scheint es kaum eine Branche zu geben, die Al Saif nicht in seine Geschäfte mit einbezieht. Bei der Google-Suche tauchen allerdings auch immer wieder Artikel auf, in denen Al Saif der Korruption und des Betrugs beschuldigt wird.

In der Cala Moragues haben die Anwohner andere Sorgen. „Uns tun vor allem die Familien leid. Sie arbeiten hier in der Gegend, aber werden bestimmt nicht so schnell eine andere bezahlbare Immobilie finden", sagt einer der Mieter.