Brite bei Sturz an Promenade von s'Illot schwer verletzt

Nach dem Sturz eines Urlaubers aus einem zweiten Stock in Magaluf in der Nacht auf Samstag (22.9.) hat sich auf Mallorca ein weiterer Brite schwer verletzt. Er stürzte am frühen Morgen an der Promenade von s'Illot in der Gemeinde Sant Llorenç rund drei Meter in die Tiefe.

Zu dem Unfall kam es gegen 6.15 Uhr am Morgen. Augenzeugen berichteten nach Angaben der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", wie der 22-Jährige offenbar ins Meer springen wollte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an den Beinen zu. Die Augenzeugen alarmierten den Rettungsdienst, der den Urlauber bei Bewusstsein versorgten und ins Krankenhaus Manacor brachten.

Nach ersten Erkenntnissen war der Brite offenbar so betrunken, dass er im Dunkeln nicht bemerkte, dass sich das Ufer mehrere Meter entfernt befand. /ff