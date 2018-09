Guardia Civil entdeckt weiteres Flüchtlingsboot vor Mallorca

Die Guardia Civil hat am Samstag (22.9.) ein weiteres Flüchtlingsboot vor Mallorca aufgegriffen - es ist das inzwischen fünfte innerhalb weniger Tage. An Bord waren zwöf Personen.

Das Boot war gegen 15 Uhr am Nachmittag rund zwei Meilen östlich von Cabrera entdeckt worden. Ein Schiff der Seenotrettung brachte die Insassen nach Palma de Mallorca, wo sie von der Guardia Civil der zuständigen Nationalpolizei übergeben werden sollten. Wie auch die anderen Immigranten werden die zwölf Personen voraussichtlich in Auffanglanger auf dem spanischen Festland gebracht, um von dort aus abgeschoben zu werden.

Zuletzt waren am Donnerstag (20.9.) gleich vier Boote mit insgesamt 46 Immigranten entdeckt worden. Immer wieder erreichen vereinzelte Boote Mallorca, zuletzt stieg ihre Zahl. In diesem Jahr wurden bereits mehr als 20 Boote entdeckt. In den Jahren 2016 und 2015 waren es jeweils nur drei Boote, 2014 nur zwei. /ff