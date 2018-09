Der Herbst beginn auf Mallorca mit Spitzenwerten von 31 Grad

Strandwetter in Can Pastilla am Samstag.

Der Herbst beginnt auf Mallorca mit sommerlichem Wetter: Der Himmel über der Insel ist am Sonntag (23.9.) zumeist blau, nur vereinzelt ziehen Wolken vorüber. Am Morgen kann es stellenweise Frühnebel geben. Die Tageshöchsttemperaturen steigen bis zu 31 Grad in der Gegend von Sa Pobla, auch in Palma de Mallorca wird die 30-Grad-Marke erreicht. In der Tramuntana liegen die Höchstwerte bei 27 Grad.

Nachts sinken die Tiefstwerte knapp unter 20 Grad, am mildesten bleibt es in der Gegend von Felanitx mit 19 Grad. In der Gegend von Escorca werden Tiefstwerte von 13 Grad erreicht.

Zu Wochenbeginn erwartet der spanische Wetterdienst Aemet dann wieder mehr Wolken, gegen Mittag kann es ortsweise regnen. Wieder Frühnebel möglich. Die Temperaturen sind stabil, die Höchstwerte gehen im Inselnorden aber etwas zurück. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

Am Dienstag (24.9.) wird ebenfalls ein Sonne-Wolken-Mix prognostiziert, örtliche Schauer sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen bleiben stabil. /ff