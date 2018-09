Hitler-T-Shirts als Souvenir an der Playa de Palma auf Mallorca? Das zumindest kritisiert ein Twitter-Nutzer, der Fotos von einem Geschäft mit entsprechendem Angebot verbreitet hat. Die Nazi-Artikel seien "in einer von zahlreichen Urlaubern frequentierten Straße" im Angebot.



Der Twitterer kritisiert die Gemeindeverwaltung Palma de Mallorca, dass sie bislang nicht gegen das Geschäft vorgegangen sei. Im Heimatland der deutschen Urlauber sei der Verkauf nicht möglich.



Im sozialen Netzwerk stießen die Fotos aber auch auf Zweifel. "Das ist ein Fake, oder?", heißt es in einem Tweet. Der Autor dagegen versichert, die Fotos am Freitagmorgen (21.9.) gemacht zu haben. /ff





Al carrer més transitat pels turistes alemanys a Palma hi poden trobar souvenirs que al seu país seria impossible de trobar. Gran imatge la vostra @ajuntpalma pic.twitter.com/hzVtIWXkYA „ JoanRa? (@joanramax) 21. September 2018