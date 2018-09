So schützen Sie sich gegen Diebstahl beim Mallorca-Urlaub

Einen Katalog mit Grundregeln für den sicheren Urlaub auf Mallorca, Menorca und Ibiza hat die spanische Guardia Civil auf den Balearen verabschiedet. In dem fast hundertseitigen Dokument stehen sowohl einfache Normen im Umgang mit Wertsachen als Richtlinien zum Betreiben von Wassersport oder dem korrekten Umgang mit der Natur.

In einem ersten Abschnitt geht es um leicht verständliche Grundregeln zur Sicherheit, um Diebstähle und Trickbetrügereien zu vermeiden. Urlauber sollten:



ihre Handtaschen und Rucksäcke grundsätzlich gut zumachen und festhalten,

grundsätzlich gut zumachen und festhalten, keine großen Bargeldmengen in der Öffentlichkeit zeigen,

in der Öffentlichkeit zeigen, keinen Schmuck mit an den Strand nehmen

nehmen und sich nicht in illegale oder verdächtige Spiele (Hütchenspiele) verwickeln lassen.



Wertsachen sollten nicht im Auto gelassen werden, selbst wenn sie nicht sichtbar oder im Kofferraum eingeschlossen sind. Das gelte auch und insbesondere für den Reisepass, Bargeld und Kreditkarten. Beim Zahlen mit der Geld- oder Kreditkarten sollte man diese nicht aus den Augen verlieren.

Das Dokument weist die Urlauber auch darauf hin, dass die Balearen "zu den sichersten Reisezielen der Welt" gehören. Dennoch ziehe die große Zahl der Touristen eine große Menge an Taschendieben und Trickbetrügern an, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Taschendiebstahl sei der häufigste Delikt auf Mallorca und den Nebeninseln. /tg