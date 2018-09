Megapark sagt Oktoberfest ab

Im Party-Tempel Megapark an der Playa de Palma auf Mallorca wird in diesem Jahr kein Oktoberfest gefeiert. Das gaben die Betreiber am Dienstag (25.9.) in den sozialen Netzwerken bekannt. Schuld daran sei das Rathaus. Dieses hatte im Frühjahr veranlasst, mehrere Teile des Komplexes zurückbauen zu lassen, da keine gültigen Lizenzen vorlagen.

"Wegen der Auflagen, die uns das Rathaus im April auferlegt hat und unserem unerlässlichen Eifer haben wir entschieden, das Oktoberfest abzusagen, denn wir wollen keinen unserer Kunden enttäuschen", so die Meldung der Geschäftsführung.

"Wir hoffen auf euer Verständnis und darauf, dass sie uns im Jahr 2019 unsere zehnte Ausgabe des Oktoberfests feiern lassen", fügte die Grupo Cursach hinzu, der der Megapark angehört. /somo