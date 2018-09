Kurz Regen, dann wieder Strandwetter auf Mallorca

Der Herbst auf Mallorca zeigt sich weiter spätsommerlich. Nach einer kurzen regnerischen Phase kommt die Sonne heraus, und die Temperaturen bleiben hoch.

Der Mittwoch (26.9.) endet mit leicht bewölktem Himmel. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 21 Grad in Palma de Mallorca, 22 Grad in Felanitx.

In den Morgenstunden am Donnerstag kann es zu vereinzelten leichten Regenfällen kommen. Besonders im Süden um Palma de Mallorca sollte der Regenschirm griffbereit liegen. Danach klart der Himmel auf und es bleibt tagsüber schön. Zum Abend können wieder Wolken aufziehen. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei inselweit 27 Grad. Nachts wird es mit 19 Grad etwas kühler im Vergleich zur Nacht davor.

Da kann ein Bad im Meer schon fast erwärmend sein. Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 28 Grad.

Strandwetter mit viel Sonnenschein gibt es am Freitag. Auch die ersten Vorhersagen für das Wochenende klingen mit wenigen Wolken vielversprechend. /rp