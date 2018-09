In Palmas Drogensiedlung Son Banya fliegen die Steine

Mit dem reibungslosen und friedlichen Abriss der Baracken in Palmas Drogensiedlung Son Banya ist es wohl vorerst vorbei. Am Mittwoch (26.9.) kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Bauarbeitern, Vertretern der Stadtverwaltung von Palma de Mallorca und den Bewohnern der Siedlung. Als die Bauarbeiter und der zuständige Vertreter des Rathauses mit Steinen beworfen wurden, musste die Polizei einschreiten.

Hintergrund: Die Geschichte des "Drogen-Supermarkts" von Mallorca

Die Stadt Palma hatte in den vergangenen Monaten mit dem Abriss der Barackensiedlung in der Nähe des Flughafens von Palma de Mallorca begonnen. Mehrere Familien wurden in Sozialwohnungen umgesiedelt, andere zogen freiwillig weg. Doch die Bauarbeiter staunten nicht schlecht, als sie am Mittwochvormittag (26.9.) feststellten, dass eines der im Juli abgerissenen Häuser anscheinend von den Anwohnern wieder aufgebaut wird. Das Grundstück war abgesperrt, hinter dem Sichtschutz wurde gebaut.

Als anschließend die Abrissarbeiten an anderer Stelle fortgesetzt wurden, kam es zu Protesten der Anwohner. Als schließlich Steine flogen, schritt die Polizei an. Das Rathaus prüft nu, ob sie die Arbeiten zum Schutz der Angestellten unterbrechen muss. /tg