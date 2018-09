Guardia Civil klärt Einbruchserie in Bunyola und Palmanyola auf

Die Guardia Civil auf Mallorca hat einen 29-Jährigen festgenommen, der für 25 Einbrüche und Diebstähle in den vergangenen Monaten verantwortlich sein soll. Auch mehrere Autodiebstähle sollen auf das Konto des Drogenabhängigen gehen.

Die Polizei hatte nach einer Reihe von Anzeigen im Juli und August die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchten die betroffenen Wohnungen in Bunyola und Pamanyola und befragten die Besitzer. In dieser Woche nun schnappte die Falle zu, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (27.9.) heißt.

Der Verdächtige ist einschlägig vorbestraft. Er habe die Beute nach den Diebeszügen in Palma gegen Drogen getauscht. Hierfür habe der Mann auch Fahrzeuge gestohlen. /ff