Alt-Königin Sofía hilft beim Müllsammeln an Balearen-Stränden

Spaniens Alt-Königin Sofía hat zum Internationalen Meerestag am Freitag (28.9.) auf den Balearen an einer Müll-Sammel-Aktion teilgenommen. Auf Mallorcas Nachbarinsel Menorca half sie bei der Strandreinigung - so, wie insgesamt rund 2.000 andere Freiwillige bei ähnlichen Aktionen in ganz Spanien.

Auf Fotos ist die knapp 80-jährige Mutter von König Felipe in legerer Jeanshose und Turnschuhen an einer Bucht auf Menorca zu sehen. Vor ihr mehrere Säcke mit aufgesammeltem Plastikmüll.

Ziel des von der Umweltschutzorganisation Birdlife und dem Recycling-Unternehmens Ecoembes ins Leben gerufenen Projekts "Libera" ist es, die großen Mengen an Müll an den Stränden des Landes zu reduzieren, um so den Tieren ihren natürlichen Lebensraum zurückzugeben. Auch auf Mallorca sammelten fleißige Helfer am Freitag an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni, an der Cala Pi und in El Toro Abfall ein. Weitere Aktionen sind geplant für den 29. September (Cala Major), sowie den 6. Oktober (Cala Estancia) und den 7. Oktober (Palmas Paseo Marítimo). Auch zahlreiche lokale Umweltschutzorganisationen unterstützen das Projekt. Mehr Infos gibt es hier.