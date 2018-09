Mehr als tausend Knöllchen für illegal abgestellte Mietwagen

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca hat seit Juni im Fall von mehr als tausend Mietwagen, die unrechtmäßig auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt waren, Geldbußen ausgesprochen. Dabei handelte es sich allesamt um Fahrzeuge, die zu dem Zeitpunkt nicht vermietet waren, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag (28.9.).

Die Polizei war aktiv geworden, nachdem sich Anwohner vor allem im Ortsteil Can Pastilla wegen der Mietwagenflotte beschwert hatten. Seitdem wurden Knöllchen im Fall von genau 1017 Fahrzeugen ausgestellt. Dafür wurden Strafen zwischen 60 und 90 Euro pro Pkw fällig.

Laut einer städtischen Verordnung dürfen Mietwagen nur auf öffentlichen Parkplätzen und Stellflächen und abgestellt werden, wenn der Fahrer bzw. Mallorca-Urlauber nachweist, dass das Fahrzeug auch zu dem Zeitpunkt vermietet ist. Dies geschieht durch den Mietvertrag hinter der Windschutzscheibe. Mit diesen Vorgaben soll sichergestellt werden, dass Mietwagenfirmen ihre unvermietete Flotte auf dem Firmengelände abstellen.

Am meisten illegal abgestellte Mietfahrzeuge wurden laut Polizei in der Straße Gabriel Roca entdeckt (481 Knöllchen). Vor allem gab es Probleme an der Playa de Palma, im Gewerbegebiet Son Castelló sowie am Paseo Marítimo. In einigen Fällen wurden auch ältere Mietverträge im Fahrzeug deponiert - auch hier gab es Knöllchen. /ff